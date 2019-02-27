籃球》男籃最新世界排名出爐 美、西、法蟬聯前3

FIBA今公布男籃最新世界排名，第一名仍是美國。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕FIBA今公布男籃最新世界排名以及世界盃前8種子名單，美國、西班牙、法國高居前3，台灣則排在第57名。

FIBA今公布男籃最新世界排名，前8名分別是美國、西班牙、法國、塞爾維亞、阿根廷、立陶宛、斯洛維尼亞和希臘，其中僅斯洛維尼亞未能闖進世界盃32強，其它7支球隊為世界盃前8種子，另一支則為地主中國。

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其它球隊，克羅埃西亞排在第9名，俄羅斯排名上升至第10，澳洲第11名。

世界盃分組抽籤將在3月16日於中國深圳舉行，屆時傳奇球星布萊恩、中國籃協主席姚明皆會出席，小組賽將分成8組進行，8支種子球隊將打散至各組，並取分組前2名的球隊晉級16強。

這次世界盃也攸關2020東京奧運參賽資格，除了地主日本確定取得門票外，其餘將取美洲、歐洲前2名，以及其它3大洲成績最好的球隊參加奧運，而沒搶到資格的16名名次較高球隊，將打4場奧運資格賽來決定4個參賽資格。

台灣男籃排在第57名。（資料照，記者林正堃攝）

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