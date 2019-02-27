棒球》前中信兄弟「史總」找到新工作 重返美職當公關

前兄弟總教練「史總」史耐德找到新工作。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕帶來「假性先發」等罕見調度，屢次引發熱議的前中信兄弟總教練「史總」史耐德（Cory Snyder），去年11月確定不與中信續約後，近期找到新工作將加入美職洛杉磯天使隊小聯盟體系，擔任新人聯盟球隊公關。

史耐德前年初接任中信兄弟總教練，並帶隊闖過季後挑戰賽，進軍台灣大賽，以1勝4敗不敵桃猿，兄弟連4年在台灣大賽鎩羽而歸，不過上季兄弟戰績墊底，無緣連5年闖進季後賽。

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史耐德在中信兄弟執教一年多，戰績95勝124敗4和，勝率0.434，而史耐德與中信合約原在去年11月才到期，但9月中旬就以美國老家猶他州發生森林大火為由，提前返國陪家人，最後遲遲沒回台，10月底中信也宣布將不再與史耐德續約，改由投手教練伯納接掌兵符。

史耐德在1984年以第一輪第四順位加入印地安人，僅在小聯盟出賽188場就登上大聯盟，首年（1986）就繳出單季24轟的成績，獲得美聯新人王票選第4，那年新人王是知名重砲手坎塞柯（Jose Canseco）。隔年史耐德單季狂轟33轟全壘打，這是他生涯單季最多轟，總計大聯盟生涯總計9年，轟出149發全壘打，打擊率0.247，有902支安打卻也有992次三振。

美媒《每日先驅報》（Daily Herald）日前報導指出，史耐德將重返美國棒壇，但卻不是以教練身分回歸，而是將擔任接下天使隊新人聯盟的歐仁貓頭鷹隊（Orem Owlz）公關部主任一職。

而歐仁老闆Jeff Katofsky受訪也開心表示，貓頭鷹團隊對於史耐德的加入非常興奮，相信有了他的協助，絕對能讓球隊擴大發展。

史耐德。（資料照，記者林正堃攝）

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