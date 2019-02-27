田徑》挑戰連三屆奧運 跨欄男神陳傑獲運動品牌力挺

陳傑正式加入Team Adidas。（Adidas提供）

〔記者卓佳萍／台北報導〕運動品牌Adidas旗下有運動員，陳偉殷、王柏融、王維中與曾仁和等頂尖旅外棒球員，去年也力邀「台灣最速男」楊俊瀚加入，而今迎來臺灣「跨欄王子」陳傑，品牌運動員陣容更加堅強，陳傑在賽道上奮力拚搏的精神，也將激勵所有的運動愛好者，勇於跨越自我極限。

田徑名將陳傑是全國男子400公尺紀錄保持人，學生時期參與全國大專院校運動會，拿下400公尺、400公尺跨欄及1600公尺接力賽金牌，於3項競賽創下連霸7年、共21金傲人紀錄。

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不僅稱霸國內，陳傑國際賽事經驗也相當豐富，曾勇奪台灣國際田徑公開賽400公尺跨欄金牌，20歲時就進軍倫敦奧運，上屆則遠征2016年里約奧運，現正積極挑戰連續3屆奧運出賽紀錄。

邁入選手生涯第10年的陳傑分享：「現在的我專注在如何精準跨過每一道欄，只為了超越自己的極限、創造不可能。」

陳傑3月將參加新北市青年盃，備戰4月卡達亞錦賽，並力拚達標10月世錦賽。

陳傑正在備戰亞錦賽，目標跨進世錦賽。（Adidas提供）

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