NBA》林書豪透露發展聯盟心酸 這件事讓他大嘆沒自尊

林書豪。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台裔後衛林書豪日前上暴龍射手D.格林（Danny Green）的節目，談到在2010年球季發展聯盟的日子。他提到，有一次到場館要練球時，當時7年級排球學生隊想要延長場館的使用時間，全隊因此練球耽誤30分鐘，讓他感到沒有自尊。

《Yahoo Canada Sports》報導，被問相較於NBA，發展聯盟有哪些方面最糟糕？林書豪回說，「任何事情。」他指出，「當時很艱難，因為那時候的發展聯盟沒有像現在這麼好。」

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對於林書豪來說，乘坐長途巴士、購買自己的裝備等事都不是最困難的部分，他回憶起有一次要到場館練球時，發現球隊的練習時間要延後30分鐘，詢問之下才知到有7年級生的排隊隊，想再多用場館一段時間，「我當時的感覺是，我的自尊，沒有自尊心了。」林書豪說，「我的自尊心全沒了。」

林書豪曾和D.格林在2010-11賽季效力發展聯盟效力於雷諾大角羊隊（Reno Bighorns）。

暴龍射手D.格林。（今日美國）



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