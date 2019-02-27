中職》桃猿全隊談薪完成 郭嚴文月薪晉升50萬

Lamigo桃猿選手郭嚴文。（資料照，記者羅沛德攝）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊全隊談薪完成，郭嚴文、林承飛、林立、郭永維等皆獲加薪，春訓階段一切順利，將在2月28日迎戰日本職棒東北樂天隊。其中，郭嚴文獲得月薪50萬的薪水，郭永維的月薪則增至18萬。

桃猿隊表示，野手方面，郭嚴文2019年的月薪從42萬元晉升為50萬元；郭永維月加薪8萬元，新球季月薪18萬元；林承飛月加薪2.5萬，新球季月薪為18.5萬元。林立月加薪6萬元，新球季月薪14.5萬元。林智平在新球季月薪調降至23萬元。

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Lamigo桃猿選手郭永維。（資料照，記記者陳志曲攝）

投手方面，林樺慶2019年月薪則是從16萬元降升14萬元。

全隊談薪完成後，Lamigo桃猿隊已進入實戰代訓的階段，在2月28日、3月1日戰完東北樂天後，3月13日又將受邀至日本千葉，與羅德再戰兩場，3月23日在桃園主場正式開啟新球季，征服一切。

Lamigo桃猿林承飛。（資料照，記記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿隊林立。（資料照，記者陳志曲攝）

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