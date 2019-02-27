棒球》NCAA「林來瘋」！ 林家正開轟率隊豪取8連勝（影音）

#LINSANITY （and the Pac-12 leader in RBIs） strikes again!



106 MPH off the bat

30 degrees

395 feet



Home Run No. for @lin_lyle!



1-0, Devils! pic.twitter.com/FU2weBFHTi — Sun Devil Baseball （@ASU_Baseball） February 27, 2019

〔體育中心／綜合報導〕效力於亞利桑那州立大學的台灣好手林家正，昨休兵一天後，延續前幾戰的好手感，第二局就轟出陽春砲幫助球隊破蛋取得領先，率領亞利桑那州立大學以4：3擊敗佩伯戴大學（Pepperdine University）取得勝利，豪取開季8連勝。

林家正今天一樣擔任指定打擊排在第四棒，第二局首度上場打擊，面對佩伯戴大學先發投手Christian Stoutland就開轟，陽春砲助球隊破蛋取得1：0領先。第四局又敲出中間方向安打，推進隊友上三壘。可惜第七局在得點圈有人時，與投手纏鬥到滿球數後，仍遭到三振，而亞利桑那9局上順利守成，終場就以1分之差擊敗對手。

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拿下這場比賽後，亞利桑那大學開季已取得8勝0敗的佳績，而林家正此役4打數2安打，打回1分打點，表現依舊相當亮眼，而亞利桑那接下來在當地時間3月1號，將展開與密西根州立大學的三連戰。

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