中職》國手正妺卉妮 重回LamiGirls

卉妮重回LamiGirls。（桃猿球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊今日宣布旗下專屬啦啦隊LamiGirls在2019年再添優質戰力，卉妮再度回歸團隊，帶著更成熟的肢體魅力重返全猿主場。

桃猿隊表示，在地桃園人的卉妮一直是Lamigo桃猿隊的頭號粉絲，平時興趣就是棒球和跳舞。身為2010年世界錦標賽體操國手，卉妮有著一身柔軟嬌媚的身手，精通體操、芭蕾舞、現代舞。為了朝夢想前進，卉妮在2015年參加LamiGirls雀屏中選，當時一邊兼顧學業，一邊為LamiGirs服務。



桃猿隊說，卉妮在兼顧學業和LamiGirls的歲月當中，也感覺到自己在表演上的生澀，加上校內學業活動忙碌，因此在2016年毅然決定暫時離開LamiGirls，等待學業告一段落以及自己的肢體表演、實力與經驗更加全面後，再返回團隊。



卉妮在沒有擔任LamiGirls的期間，除了繼續準備學業外，也歷經模特兒、全大運志工、中華棒球隊應援團以及接受直播平台受訓等，卉妮展現了更多與以往不同的風格。課業告一段落之後，LamiGirls團隊邀請卉妮重返全猿主場，就在今年回到了LamiGirls。



再度成為2019LamiGirls的成員，卉妮說：「我們全家人都是10號隊友，之前都還是會抽空來為球隊加油。離開2年之後感受到LamiGirls變得更強了，想要跟學姊和學妹一起經歷更不同的LamiGirls活動！」卉妮説：「謝謝一路在Lamigo支持我的朋友，我回來囉！」



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