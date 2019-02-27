NBA》約基奇繳36分準大三元擊退雷霆 率金塊奪5連勝

金塊明星中鋒約基奇（左）全場砍進36分、10助攻、9籃板的準大三元表現。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕西部第二的金塊今天在主場迎戰西部第三的雷霆，明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）全場砍進36分、10助攻、9籃板的準大三元表現，幫助金塊以121：112擊敗雷霆，拿下5連勝。金塊本季三次對上雷霆都贏球。

金塊隊在第三節一度有18分的領先，但末節雷霆反攻，雷霆後衛施洛德（Dennis Schroder）在這節剩下6分49秒投進追平三分，之後雷霆明星魏斯布魯克（Russell Westbrook）也飆進三分，反以100：97超前。

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不過，金塊靠P.米爾塞普（Paul Millsap）2罰全進，J.穆雷（Jamal Murray）投進逆轉三分，迅速要回領先。之後金塊隊維持分差，最後以9分之差獲勝。

約基奇全場25投11中，外加13罰10中，拿下36分10助攻9籃板，另賞1次火鍋。巴頓（Will Barton）23分，J.穆雷20分，P.米爾塞普12分10籃板，I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）11分。

雷霆方面，P.喬治（Paul George）25分8籃板7助攻6抄截的全能成績，魏斯布魯克22分14籃板9助攻、另發生7次失誤，J.葛蘭特（Jerami Grant）21分，亞當斯（Steven Adams）15分，施洛德11分。

雷霆團隊三分球38投中10，其命中率僅26.3％；而金塊團隊三分28投13中，命中率為46.4％。

金塊明星中鋒約基奇（前）全場砍進36分。（美聯社）

金塊後衛巴頓（右）拿23分。（美聯社）

雷霆明星前鋒P.喬治今得到25分。（法新社）

雷霆明星魏斯布魯克此戰拿22分。（美聯社）



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