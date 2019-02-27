NBA》嚴防奏效封鎖厄文火力 林書豪透露成功秘訣

林書豪（左）對位防守綠衫軍主控厄文（右）。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今在主場對「綠衫軍」塞爾提克祭出嚴防，第二節單節僅讓綠衫軍拿下13分，更成功封鎖綠衫軍明星主控厄文（Kyrie Irving）的火力，終場暴龍就以118：95痛宰對手，防守有功的台裔後衛林書豪賽後受訪時表示，要想守住厄文，就得靠全隊一起努力。

厄文賽前2場交手暴龍，共轟下70分、29次助攻，最後也順利助塞爾提克獲勝，今暴龍特別對他祭出嚴防，也順利在比賽中收到成效，讓厄文上場快30分鐘，只拿下7分、5助攻。

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而今天林書豪拿下8分、6籃板另傳出3次助攻，賽後受訪被問到今天如何封鎖厄文時則說：「你不可能就靠一個人去守他（厄文），相信我，一個人是守不住他的，得靠全隊一起努力」

林書豪透露，今天他們的策略，就是只要看到厄文持球，馬上會和隊友們一起展開包夾，盡可能地去用身體去跟厄文對抗。

「顯然，今晚他（厄文）其實也沒有打出自己最好的表現，但我要再說一遍，想守他就需要全隊的努力，」林書豪說道，「只要他一拿到球，我和丹尼（Danny Green）就立刻上前協防，用身體去做對抗，這就是我們今天一直努力再做的事。」

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