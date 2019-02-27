UBA》幸運擦板三分球！楊台安率高師大逆轉輔大

高雄師大楊台安絕殺三分球幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕107學年度UBA大專籃球聯賽男子公開一級8強複賽在健行科技大學開戰，高雄師大今日靠著楊台安末節最後5.1秒幸運擦板三分球，以71：70氣走輔仁大學，進帳8強賽的第2勝，有望朝連兩年晉級台北小巨蛋4強決賽目標邁進。

高師大上半場領先輔大逾雙位數，但易籃後打得綁手綁腳，單節僅進帳7分，主帥徐耀輝坦言，球員每當領先就會因離贏球越近反而自亂陣腳，他只能不斷提醒球員先把防守做好。

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事實上，輔大在末節剩下29.2秒，靠著盧峻翔砍進中距離取得2分領先，且主力中鋒一哥曾祥鈞在18.1秒還獲得2罰機會，原以為勝券在握，結果曾祥鈞竟然兩罰皆墨，讓高師大握有追平或逆轉的契機。

高師大後衛莊博強此役進帳17分、3助攻，末節讀秒階段關鍵助攻給全場15分的楊台安。楊台安在獲得大空檔，砍進致勝三分球，他笑說，當下根本沒有注意到只落後2分，當獲得空檔就只想到趕快出手。

值得一提的是，楊台安本屆共2次絕殺對手經驗，之前在16強預賽就與莊博強合作上演空中接力，擺進致勝2分，助隊逆轉台灣藝大。如今，他又在8強複賽準絕殺對手，堪稱「關鍵先生」。

高雄師大楊台安絕殺三分球幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

高師大首戰敗給冠軍熱門台灣師大後，連續力克文化大學、輔大，戰績2勝1敗；輔大首戰擊敗政治大學開胡，連兩場不敵衛冕軍國立體大、高師大，戰績1勝2敗。

輔仁大學曾祥鈞關鍵時刻罰球皆墨，懊惱離場。（記者陳志曲攝）

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