NBA》綠衫軍苦吞近期三連敗 「聰明哥」：只是不團結

史馬特（左）認為球隊並沒有團結在一起。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今天在東部強權對決當中輸給暴龍隊，近期苦吞三連敗，排名東部第五，賽後「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）受訪時談到最近球隊的低潮指出，全隊現在只是沒有團結一致。

《ESPN》報導指出，史馬特說明，球隊輸球的主要因素就是因為沒有團結，他認為只要全隊團結起來，這些失利就不會發生。史馬特認為，現在全隊都試著溝通，並將彼此連結在一起，這是他們必須經歷的過程，他們還得持續努力。

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球隊主將厄文（Kyrie Irving）針對史馬特的言論表示，那是他的言倫，會尊重他。史蒂文斯（Brad Stevens）說：「我們必須要更像支隊伍一樣地團結，這是最近球隊的主軸。」

史蒂文斯認為，球隊在這場比賽在各方面都被對手碾壓，史蒂文斯表示，最近的連敗是因為防守上的缺陷，球隊最近都在走捷徑，而非像過往一樣堅實地防守。史蒂文斯指出，他們在與公鹿隊對陣時表現得相當優秀，因此球隊並非不知道該做什麼，「不論如何，球隊最近真的走太多捷徑了，你不能對任何球隊做這件事」史蒂文斯說。

綠衫軍總教練。（資料照）

目前塞爾提克以37勝24敗排在東部第五名，落後給第四名的七六人隊2場勝差，比起去年東部第一名的表現，他們顯然不在狀態當中。明天綠衫軍將要面對拓荒者隊，這是他們能夠抹去近期低潮的一個機會。

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