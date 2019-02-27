MLB》中外野手搞定後 美媒爆洋基再與這兩人談續約

（左起）大聯盟記者指出洋基隊將與畢坦西斯與葛瑞戈爾斯談延長合約。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊剛與希克斯（Aaron Hicks）簽下一紙7年7000萬美元的延長合約，但現在他們還打算繼續綁住陣中優秀球員。大聯盟記者海曼（Jon Heyman）在推特上透露，洋基隊正與陣中火球後援畢坦西斯（Dellin Betances）以及游擊手葛瑞戈爾斯（Didi Gregorious）談延長合約。

海曼認為，畢坦西斯會是先談好續約的球員，畢坦西斯從2014年就是洋基牛棚陣中的主力投手，出賽場次相當頻繁，每年都出賽至少66場，他的生涯K/9值更高達14.62，為洋基隊拿下117次的中繼成功以及36次救援成功，今年他與洋基隊的合約是一年725萬美元。

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葛瑞戈爾斯去年因為回壘時受傷，需要動韌帶置換手術，不過海曼認為，這只是個小問題，不會影響雙方的續約意願。海曼預計洋基隊與葛瑞戈爾斯會簽下一紙不小的合約，主因是葛瑞戈爾斯與洋基隊都相當喜歡彼此。今年葛瑞戈爾斯的合約為一年1175萬美元的合約，如果他復健順利，將有機會在今年就回到球場上。

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