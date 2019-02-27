網球》退休遲早會發生 費德爾有話對球迷說

費德爾。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕關於費德爾（Roger Federer）的退休話題從未斷過，球迷都深怕他告別球場的日子到來，但費德爾要粉絲不用擔心，他說：「你們一定會在場上找到另一位像我一樣的超級巨星」。

費德爾在網壇寫下許多風光事蹟，20座大滿貫冠軍依舊男子球員中的第一人，瀟灑的球風更是讓球迷看得如癡如醉，身受觀眾愛戴的他，有如坐擁「全球主場」優勢，每次比賽的加油聲量總能壓過對手。

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現實的問題是，費德爾今年將邁入38歲，隨著年紀漸長，球迷不禁開始擔心有一天看不到「瑞士特快車」比賽，費德爾也很清楚退休之日越來越近，但網壇好手層出不窮，球迷還是可以享受看球的樂趣。

「回顧這20年的征戰過程，我很享受比賽的每一刻，當然也有難熬的時候。」費德爾告訴英媒《每日快報》，「如果你是網球狂熱者，你會找到另一位像我的超級巨星，又或者是跟我截然不同的人支持。」費德爾認為，往後會有更多的新生代球員，有新的巡迴賽出現，球迷不需擔心沒精采賽事可看。

世界排名第7的費德爾本週前往杜拜，今台灣時間晚上11點的16強賽將對上西班牙好手沃達斯科（Fernando Verdasco）。

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