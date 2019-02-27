德國公開賽》奧原希望回來了！直落二輕取丹麥好手晉16強

奧原希望在德國公開賽直落二晉級16強。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕奧原希望今天在超級300系列德國公開賽女單首輪，面對來自丹麥，世界排名第20的杰克絲菲德（Line Højmark Kjaersfeldt），她以21：8、21：10，直落二輕騎過關，順利前進16強。

奧原希望今年開季的狀況不佳，她先是在馬來西亞大師賽8強遭到印度前球后賽娜（Saina Nehwal）擊敗，接下來的印尼大師賽，更是在首輪就遭到中國的陳曉欣爆冷擊敗。

請繼續往下閱讀...

經過休息後，奧原希望在德國公開賽以第一種子的身分出賽，她今天輕鬆的以直落二取得勝利，第二局甚至更是先賞了對手一個8：0後才失掉首分，全場奧原希望總共只失掉18分。這場比賽奧原希望的反拍相當犀利，擊球的角度也很刁鑽，讓杰克絲菲德疲於奔命，最終輸掉比賽。

奧原希望面對杰克絲菲德，賽前生涯對戰成績是4勝0敗，這場比賽結束後進步到5勝0敗，兩人上次交手要追溯到2016年9月的日本羽球公開賽，當時她以21：13、21：6取得勝利。

杰克絲菲德生涯面對奧原希望的戰績來到0勝5敗。（資料照）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/