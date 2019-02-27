高球》匯豐女子賽明開打 徐薇淩先遊台劇拍攝景點放鬆

徐薇淩在賽前先去參觀新加坡的濱海灣花園。（圖片取自徐薇淩臉書）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣高球一姊徐薇淩本週轉戰新加坡，將出戰總獎金150萬美元（約4500萬台幣）的匯豐女子冠軍賽，她也在賽前利用時間休息，希望能夠克服連3週出賽的疲勞，在本週繳出好成績。

徐薇淩在賽前先去參觀新加坡的濱海灣花園。（圖片取自徐薇淩臉書）

由於匯豐錦標賽為邀請賽性質，僅有63名球員參賽，台灣也只有徐薇淩一人參戰。首度參加匯豐女子冠軍賽，徐薇淩說：「昨天打了九洞，覺得球場整個狀態都很好，果嶺很漂亮但是比較硬，不容易停球。」她透露，在泰國的前幾天沒有及時休息，第一天成績較差，且瞄準也不太好，但這兩天特別調整自己的瞄準狀態，揮桿狀態已經好很多了，希望這週能好好發揮。

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徐薇淩在兩週前的澳洲公開賽拿下第3名，上週參與泰國本田女子賽獲得第48名。連續3週出賽，徐薇淩利用空檔趕緊休息、調整，更趁閒暇時前往新加坡市區走走，她說：「以前打業餘的時候來過兩次，但沒機會去市區。昨天下午我去濱海灣花園，覺得非常漂亮，我自己很愛拍照，在那邊待了3、4個小時。因為之前台劇《我可能不會愛你》在新加坡取景，所以這是我想要去那個花園的原因。」

新加坡濱海灣花園。（圖片取自徐薇淩臉書）

新加坡濱海灣花園。（圖片取自徐薇淩臉書）

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