UBA》周桂羽轟22分 率「不敗強權」台師大奪18連勝

臺灣師大周桂羽（左）運球突破。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕107學年度UBA大專籃球聯賽男子公開一級8強複賽在健行科技大學開戰，本屆不敗之師台灣師大靠著隊長周桂羽轟22分，以及簡家暐、詹軍皆進帳13分，攜手率隊以81：64大勝文化大學，至今18連勝持續獨走，有望在週六進帳4強決賽門票。

臺灣師大周桂羽（左）切入上籃。（記者陳志曲攝）

台師大本屆坐擁傲人團隊戰力，陣中每位球員上場都能有所貢獻，主帥王志群期待子弟兵能維持相同的拚戰態度，每場比賽持續進步，把訓練效果呈現出來，以先取4強入場券為目標。

請繼續往下閱讀...

臺灣師大總教練王志群。（記者陳志曲攝）

事實上，台師大陣中有兩名球員張峻庭、張立杰在高中時期同樣嚐過連勝滋味，最終卻變成揮之不去的失利陰霾。兩人皆為103學年度HBL亞軍泰山高中成員，當年挾著20連勝前進總冠軍賽，卻在下半場風雲變色，慘遭松山高中上演大逆轉痛失金盃。

此仗先發進帳5分的張立杰坦言，連勝最後卻沒冠軍，這是曾經受過的傷，現在看球隊連勝依然會害怕，不過堅信努力打好每場比賽，終究有最好的結果。他更自嘲表示，「我其實比較擔心下半場或最後1分鐘。」

周桂羽當時是南湖高中高二球員，在小巨蛋現場親眼目睹逆轉戲碼，他説：「我會把連勝卻無緣冠軍的事視為前車之鑑，對我以及大家都是種警惕。」

臺灣師大張峻庭（中）持球進攻。（記者陳志曲攝）

臺灣師大蘇士軒（左）飛身上籃。（記者陳志曲攝）

臺灣師大周桂羽（右）三分跳投。（記者陳志曲攝）

臺灣師大張立杰（右）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

臺灣師大張峻庭。（記者陳志曲攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/