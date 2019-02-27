羽球》周天成德國賽拚三連霸 王子維首輪對「球王」

周天成。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級300系列德國羽球公開賽本週開戰，台灣羽球一哥周天成挑戰三連霸，第一關碰上中國選手周澤奇，而王子維籤運不佳，首輪就碰上「世界球王」桃田賢斗。

德國羽球公開賽雖為300系列賽，但不少好手將此視為下週超級1000系列全英賽的暖身戰，桃田賢斗和世界排名第3的周天成分居前二種子；女單部分，「球后」戴資穎將直接參加全英公開賽，尋求三連霸，第一種子為日本一姐奧原希望。

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王子維。（資料照，歐新社）

周天成去年德國賽衛冕成功寫台將紀錄，本週他將力拚三連霸，首輪碰上世界排名43的中國選手周澤奇，2人過去從未碰頭，比賽預計在台灣時間28日凌晨2點開戰。

世界排名26的王子維則將強碰桃田賢斗，兩人唯一交手紀錄就是在去年的德國公開賽，王子維直落二吞敗，而從會外一路殺進會內的呂家弘，稍早以17：21、21：18、21：16逆轉丹麥選手Victor SVENDSEN晉級16強。

男雙部分，王齊麟與李洋帶著西班牙大師賽冠軍出擊，廖敏竣與蘇敬恒列第6種子，以及盧敬堯與楊博涵共3組人馬；混雙則有王齊麟搭檔程琪雅，2人今直落二擊敗南韓組合晉16強。女雙方面，胡綾芳與許雅晴以18：21、15：21輸給第四種子Greysia POLII與Apriyani RAHAYU。

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