UBA》義守前三節贏夠多 險勝政大開胡

義守徐鉦順砍進5顆三分球，攻下20分。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕政治大學、義守大學今日在107學年度UBA大專籃球聯賽男子公開一級8強賽過招，義守最多坐擁28分領先，但政大在末節回神，追到只剩4分差，無奈最終功虧一簣，義守以79：73有驚無險開胡，保住挑戰4強的機會；政大則苦吞3連敗，想晉級4強難度激增。

政大作為本屆8強新軍，前三節卻被義守壓著打，直到末節重拾強悍防守、猛攻，單節打出30：11攻勢，卻欠缺一口氣翻轉戰局。政大表現最佳為替補出發的洪楷傑進帳20分，大一菜鳥張鎮衙攻下18分；主控田浩送出9助攻、5分。

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義守8強連續不敵勁旅健行科大、台灣師大，這次靠著徐鉦順砍進5顆三分球，攻下20分，吳彥侖18分、蘇文儒15分、呂威霆12分、白曜誠12分，並在末節關鍵時刻擋住對手凶猛反撲開胡。

義守蘇文儒15分。（記者陳志曲攝）

義守吳彥侖18分。（記者陳志曲攝）

政大洪楷傑（左）進帳20分。（記者陳志曲攝）

政大菜鳥張鎮衙攻下18分。（記者陳志曲攝）

政大主控田浩送出9助攻、5分。（記者陳志曲攝）

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