桃猿、樂天交流賽登場 今日賽事預告與轉播

宋家豪。（記者黃耀徵攝）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

首先NBA今天有三場的轉播，第一場衛冕軍勇士將要對上熱火，魏德（Dwyane Wade）能夠帶領眾將擊敗西部強權嗎，拭目以待。第二戰要由溜馬對上獨行俠，壓軸則是鵜鶘對湖人，湖人最近打得很掙扎，近期5戰只拿下1勝，詹皇能夠開啟季後賽模式帶領球隊奪勝嗎，請準時鎖定轉播囉。

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Lamigo桃猿對接下來要與日本東北樂天金鷲進行兩場交流賽，日職方面推出王牌岸孝之面對桃猿葉家淇，葉家淇能夠挺住壓力壓制東北軍嗎？而旅日好手宋家豪也跟隨來台，可望在此戰面對到中職的冠軍隊桃猿，究竟會擦出什麼火花呢，喜愛棒球的球迷朋友千萬不要錯過囉。

另外，UBA八強賽賽事，一天連播四場比賽，喜歡大學籃球的球迷朋友別忘了打開電視幫自己喜愛的球隊加油!

NBA

08:30 勇士@熱火 緯來體育

11:00 溜馬@獨行俠 緯來體育（D-LIVE）

11:30 鵜鶘@湖人 愛爾達體育1台、ELEVEN SPORTS1

台日職棒爭霸賽

16:50 東北樂天@桃猿 ELEVEN SPORTS1

UBA

13:00 文化大學@輔仁大學

14:45 國立體大@義守大學

16:30 台灣師大@政治大學

18:15 高雄師大@健行科大

轉播: FOX體育台

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