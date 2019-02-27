UBA》李家慷、關達祐成國體未來 率隊擊倒地主健行

（左起）關達祐、李家慷。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕健行科大、國立體大今天在107學年度UBA大專籃球聯賽男子公開一級8強賽，重演上屆總冠軍戰戲碼，衛冕軍國體大無愧聯盟最強防守隊伍，以84：72擊敗上季亞軍地主健行科大，快意收下8強賽的3連勝，也是健行首次在主場吞敗。

國體大二後衛李家慷攻下20分、6籃板及4助攻，大三關達祐繳出15分、9籃板及7助攻，隊長楊盛硯包括首節一顆石破天驚壓哨球，挹注13分，3人被主帥桑茂森大讚，「楊盛硯、李家慷、關達祐都擁有球隊領袖，3人在場便能hold住球賽，可以說是我們國體的未來。」

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國立體大關達祐（中）切入上籃。（記者陳志曲攝）

國立體大李家慷快攻上籃。（記者陳志曲攝）

健行此仗最多落後對手20分，陣中表現最佳為林冠均進帳18分、7籃板，朱雲豪11分、林俊吉10分，但頭號射手謝亞軒僅拿9分。UBA自去年增辦8強複賽，健行連兩屆在自家場地辦比賽，如今主場9連勝宣告中斷。

國立體大總教練桑茂森。（記者陳志曲攝）

健行科大朱雲豪（右）飛身上籃。（記者陳志曲攝）

國立體大楊盛硯第一節零秒出手得手。（記者陳志曲攝）

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