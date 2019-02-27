亞瑟士首簽SBL球星 達欣黃鎮、璞園施晉堯代言人

亞瑟士首簽SBL球星，達欣黃鎮、璞園施晉堯成為代言人。（亞瑟士提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕身為2020年東京奧運贊助廠商，亞瑟士（ASICS）積極投入台灣籃球運動，繼支持HBL淡水商工女籃隊之後，如今更破天荒進軍SBL男籃市場，首度簽下達欣工程黃鎮、璞園建築施晉堯兩大球星，成為品牌代言人並延續「I MOVE ME」精神。

主打前鋒的施晉堯表示，工欲善其事，必先利其器，擁有優異抓地力的球鞋，讓他臨場發揮更加得心應手，「我習慣切入上籃、急停跳投等不同打法，希望這雙新戰靴能讓動作更加敏捷流暢。」施晉堯強調，每次比賽都能感受團隊合作的重要，「利用自己優勢幫助球隊得分，就是我的I MOVE ME精神。」

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大器晚成的達欣射手黃鎮，則秉持著奮戰不懈精神，期許扮演球隊贏球的「無名英雄」，「努力練習把握機會吧，或許我不是場上最耀眼的那顆星，但只要有出賽機會，就盡其所能發光發熱，如同腳下亞瑟士籃球鞋一般，擁有優越性能讓球員盡情發揮，並成為讓人最安心的穩定後盾。」

施晉堯每次比賽都能感受團隊合作的重要。（亞瑟士提供）

大器晚成的黃鎮，期許自己秉持奮戰不懈精神。（亞瑟士提供）

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