NBA》不只林書豪幫忙 T.楊恩還有大咖恩師指點

T.楊恩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹新星T.楊恩（Trae Young）菜鳥球季就有林書豪作為場上導師協助，表現漸入佳境，但在踏上NBA前，T.楊恩對籃球生涯感到茫然之際，其實是在保羅（Chris Paul）的提點下才悟出解答。

T.楊恩高一時因緣際會與保羅相識，《The Athletic》報導，當時T.楊恩對未來的籃球之路感到困惑，但保羅拋出問題讓他反思，一旦T.楊恩能悟出打球的理由，他就能將此化成奮戰的動力。

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多虧了保羅的提點，T.楊恩想起當時就是因為祖父一句「我認為你可以踏上NBA」才點燃籃球夢，T.楊恩也因此找回打球的動力，朝祖父心中的理想面貌前進，他說，「我開始懂得以多元面向看待比賽，而不是單單為了自己而戰，還有其他人對我的期待。」

即便T.楊恩已找回打球初衷，他與保羅至今仍保有密切聯繫，一旦有問題就會傳訊息向前輩求助，包括如何應對球隊招募，以及在粉絲和媒體面前的談話方式，而T.楊恩自高中時期每年都會到保羅舉辦的訓練營報到，提早學習如何成為一名頂尖控衛。

T.楊恩去年正式踏上NBA後，昨首度與保羅交手就有大爆發表現，單場8記三分球、36分皆寫下生涯新高，讓火箭教練丹東尼（Mike D’Antoni）大力稱讚，而保羅也給予高評價，他笑著說：「我都有看他比賽，一直都知道他很強啊！」

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