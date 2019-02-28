日職》淺村榮斗身價超驚人 年薪超越桃猿一整隊

東北樂天淺村榮斗。（記者黃耀徵攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天下午5點05分在天母棒球場，由Lamigo桃猿和日職樂天金鷲進行熱身賽首戰，其中去年底從西武轉隊過來的明星二壘手淺村榮斗，身價超驚人，光今年薪水就超過桃猿一整隊。

淺村畢業於大阪桐蔭高校 2008年加盟西武獅，簽約金5000萬日圓、年薪600萬日圓，去年他年薪漲至2.1億日圓，以127分打點拿下洋聯打點王，32轟則是個人生涯新高，球季結束行使自由球員權利，並轉戰樂天，簽下4年20億日圓大合約。

請繼續往下閱讀...

本季淺村年薪高達5億日圓，換算台幣約1.39億元，換句話說，這筆金額足夠支付今年桃猿本土球員和洋將一整季薪水，甚至還有剩，淺村身價相當驚人。

東北樂天投手岸孝之。（記者黃耀徵攝）

不僅如此，今天首戰樂天先發投手岸孝之，本季年薪達3億日圓，換算台幣約8326萬元，大概是今天桃猿先發左投葉家淇年薪的百倍左右，身價差很大。岸孝之生涯累積122勝，葉家淇勝投還未開張。

另外，此次隨樂天來台的兩名洋砲Zelous Wheeler、Jabari Blash，本季年薪分別為2億日圓（約台幣5551萬元）、1.2億日圓（約3330萬元）；也就是說，光樂天雙洋砲和淺村、岸孝之這4人，加總年薪就破台幣3.1億元。

Blash去年在天使和大谷翔平是隊友，他在大聯盟僅出賽24場、累積打擊率1成03，不過去年他在天使3A很瘋狂，出賽83場狂敲29轟、灌進68分打點，打擊率3成17，長打率高達0.700。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/