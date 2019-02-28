MLB》客場魔咒！ 陳偉殷熱身賽先發僅投1.1局狂失5分

馬林魚台灣投手陳偉殷。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕客場仍是魔咒！馬林魚台灣左投陳偉殷今天在熱身賽客場先發面對大都會，僅投1.1局狂失5分，球隊終場以6：14輸球。

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陳偉殷去年球季主、客場表現落差大，主場防禦率僅1.62，但客場只拿1勝9敗、防禦率9.27，這也是陳偉殷今年球季要改善的課題。

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不過，陳偉殷今天先發面對大都會表現不理想，第一局就被大都會羅沙里歐（Amed Rosario）敲二壘安，雖然陳偉殷三振卡諾（Robinson Cano），但被下棒J.D.戴維斯（J.D. Davis）再敲安，大都會攻占一、三壘，布洛克斯頓（Keon Broxton）用犧牲觸擊攻回1分，幫大都會先馳得點。

陳偉殷在第二局遇到大亂流，先後被敲2安，又讓對手攻占一、三壘，這時陳偉殷發生暴投丟1分，接著投出保送，讓大都會攻占一、二壘，羅沙里歐揮出帶有2分打點的二壘安打，把陳偉殷打退場。

接替投球的馬林魚左投康利（Adam Conley）則是在2出局後，遭J.D.戴維斯敲兩分砲，讓陳偉殷的自責分再多掉1分。

總計陳偉殷1.1局投球，被敲5安掉5分，送出2次三振、1次保送，防禦率是爆表的33.75。

大都會打者羅沙里歐2次面對陳偉殷都敲長打。（今日美國）

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