MLB》哈波爭奪戰最後一回合！巨人開出10年3億PK世仇道奇

哈波。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著豪門道奇重返哈波爭奪戰，世仇巨人隊也來勢洶洶，今天美媒爆料，原本先前傳出只願開給哈波短約的巨人隊，已經於昨天又開給哈波一份10年長約，而且很有可能超過哈波追逐的破紀錄價碼，讓原本被外界看好的費城人現在完全坐立難安。

馬查多爭奪戰落幕後，費城人一心一意追求哈波，老闆米德爾頓（John Middleton）三顧茅廬，直接搭專機前往哈波老家拉斯維加斯會面，也願開出10年3億美元以上合約，雖然一直有消息傳聞費城人快得手了，但哈波卻遲遲未點頭簽字。

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事情在過去幾天出現逆轉，西岸邪惡帝國道奇重返哈波爭奪戰，也飛往賭城和哈波會面，雖然他們傾向開出短約，不過一份4年、均薪4000萬美元的合約，加上能夠在洛杉磯大城市打球、距離家鄉賭城也比較近，對哈波來說還是很有吸引力，大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）指出，費城人已經開始坐立不安。

今天《NBC Sports》的灣區記者Alex Pavlovic報導，巨人隊高層昨天也已飛往賭城與哈波、經紀人波拉斯展開二次會談，先前只願開出高薪短約的他們，這回端出了10年長約，雖然價碼還不清楚，但很可能達到哈波追逐的破紀錄數字。

《Yahoo Sports》預測，如今已是這場擂台賽的最終決戰，將由道奇和巨人PK，不過費城人若是願意，還是可以加價或是提供更長合約。

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