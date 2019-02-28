NBA》季後賽之路出現危機 詹皇信心喊話

詹姆斯對球隊仍有信心。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕近10戰吞下7敗的湖人，距離晉級季後賽的機會越來越渺茫，詹姆斯在週二對上灰熊的比賽雖繳出大三元數據，球隊卻仍然無法取勝，對此詹姆斯表示：「我必須保持積極態度，我喜歡球隊所處的位置。」



湖人晉級資格岌岌可危。（資料照，美聯社）

《ESPN》報導，對於目前球隊所處的位置，詹姆斯表示：「我們每天都在努力做好準備，不是嘗試去做而已，是真的去執行，每天都為下一次挑戰做準備，我喜歡我們積極的心態，即使過去10場比賽打得很掙扎。」

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在過去13年，詹姆斯從沒有缺席過季後賽，他對球隊來說就像是晉級的保證，但在今年來到湖人後，情況似乎與以往大不相同。

湖人教練華頓表示：「我告訴球員不要太在意新聞報導，很多事情會被扭曲、變成完全不同的東西，我會擔心團隊氛圍，但我知道我們是可以晉級的球隊，所以不能讓外界的干擾影響團隊。」

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