NBA》詹皇支手難撐天 歐尼爾批湖人小將玻璃心

歐尼爾曾替湖人拿下三座冠軍。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕詹姆斯（LeBron James）疑聯手經紀人保羅招募A.戴維斯加入湖人事件，使得湖人小將深陷被交易陰霾，即使最後沒達成交易，但此舉動已影響球隊氛圍，詹姆斯因而成為眾矢之的，但前湖人球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）今天受訪力挺詹皇，認為是湖人小將們太玻璃心了。

湖人傳奇中鋒歐尼爾對小將們喊話 : 「現在沒有時間生氣了，像我過去曾經被交易過6次，但我從未因此有所不滿，這是籃球的生意，如果你不想被交易就必須得加強自己，就是這樣。」

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事實上，歐尼爾只有被交易過3次，另外3次轉隊是以自由球員的身分離開的，但歐尼爾想表達的觀點是，認清被交易這個事實並接受它，是職業球員的職責之一。

歐尼爾與詹姆斯曾為隊友。（資料照，路透社）

歐尼爾曾與詹姆斯在騎士隊並肩作戰，對此歐尼爾表示：「詹姆斯習慣與擅長投籃以及能夠襯托他自己的球員打球，而現在他身邊並沒有這種球員。」

詹姆斯在過去10場比賽，場均24.5分、10.5助攻、10.6籃板的大三元表現，但湖人卻吞下7敗，排名跌落至西部第11，落後第8的馬刺3場勝差。

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