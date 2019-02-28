足球》巴薩大勝皇馬 連六年進國王盃決賽

巴薩隆納連續6年晉級國王盃決賽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕巴塞隆納（Barcelona）今日國王盃四強第二輪賽事，作客死對頭皇家馬德里（Real Madrid）主場，巴薩靠著烏拉圭前鋒蘇亞雷斯（Luis Suarez）梅開二度的優異表現，終場以3：0擊敗皇馬，總比分4：1再次晉級國王盃（Copa del Rey）決賽，這也是巴薩自2013─2014賽季以來，連續6年晉級國王盃決賽。

上半場賽事大多由皇馬掌握進攻局勢，但多次破門機會皆被巴薩門神特爾斯特根（Marc-André ter Stegen）擋下，因此兩隊半場比分以0：0作收。

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比賽來到下半場第50分鐘，巴薩的法國小將登貝萊（Ousmane Dembélé）在左路下底突破後吸引三位防守者目光，利用此機會回敲中路助攻給被皇馬隊長拉莫斯（Sergio Ramos）盯漏的蘇亞雷斯，蘇牙也沒辜負隊友妙傳，一記推射入近角球門得手，巴薩先馳得點1：0。

比賽第69分鐘，登貝萊再次造成皇馬後防威脅，於右路大空檔傳中，造成皇馬法國中後衛瓦拉內（Raphaël Xavier Varane）解圍失誤，將球清入自家球門，比分再次改寫至2：0。

比賽第72分鐘，皇馬防守中場卡塞米羅（Carlos Casemiro）在禁區踩到蘇牙的腳造成犯規，送給巴薩一顆12碼罰球，而蘇牙也沒浪費這份大禮，將差距擴大至3球，卡塞米羅自己也吞下一張黃牌，終場比分3：0巴薩帶走勝利，國王盃四強兩輪賽事踢下來總比分巴薩4：1踢下皇馬，再次晉級國王盃決賽，尋求國王盃的5連霸，皇馬則是只能在主場目送世仇晉級決賽。

巴薩迎來這場勝利之後，目前各項賽事9連不敗，成為首支連續6進軍國王盃決賽的球隊，並且目前4連霸中，而尋求5連霸的對手將會是瓦倫西亞（Valecia）和皇家貝提斯（Real Betis）之間的勝者。

皇馬目前處於主場2連敗的窘境，而這週末3月3日還要再次於主場對決巴薩，迎來本季第二次的西甲國家德比大戰，對於求主場止敗的皇馬來說並非好消息，不過本場比賽皇馬的亮點是18歲年輕的巴西前鋒維尼休斯（Vinicius Junior）在鋒線上表現優異，屢屢靠著個人能力撕裂巴薩防線，只可惜皆未能把握機會進球。

贏球大功臣，本場比賽梅開二度的蘇亞雷斯。（美聯社）

輸球後神情落寞的皇馬球員。（法新社）

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