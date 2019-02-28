MLB》14年沒上大聯盟投手丘 二刀流安凱爾還有棒球夢

安凱爾（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕棄投從打的傳奇人物安凱爾（Rick Anikel），在因傷離開大聯盟幾年後仍不想放棄棒球，而在他去年十月動完左肘手術後，他希望自己能在六月重新回到場上。

安凱爾其實已經39歲了，但他在去年夏天仍希望自己可以重返大聯盟，而他的老東家紅雀，在去年願意與他簽下小聯盟合約，但當時卻因為傷勢的因素導致這個計畫被延遲了。

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但紅雀隊仍然願意給他機會，紅雀表示只要他調整好自己的身體狀況，那份準備開給他的小聯盟合約將隨時準備好給他這一次機會。

安凱爾在美國時間星期三接受採訪時表示:「我要經過這一段復建的時期才能知道自己的狀況到底在哪，先前的感覺就像是在傷兵名單中躺著，復健的感覺其實不太好，但現在我已經逐漸找到感覺了。」

距離安凱爾上一次在大聯盟出賽其實已經六年了，若是以投手的身分上場更是15年之久，他曾在2001年以投手的身分得到國聯新人王票選的第二名，但他在當年季後賽得到了投球失憶症。

他在得到投球失憶症後積極復健，但遲遲無法找到手感，但他在2004年時決定棄投從打，以外野手的身分重新出發，同時在2007年站上大聯盟，隔年更打了25發全壘打，最後於2013年暫別球場。

如今安凱爾辭掉了自己原本在中西部FOX電視臺棒球分析師的工作，為了重新以投手的身分回到球場，安凱爾表示:「當我告訴同事們這項決定時，大家都非常支持，希望我能成功重返球場。」

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