NBA》熱火還沒放棄晉級季後賽 2020準備好幹大事

熱火總管萊利。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火總管萊利（Pat Riley）在接受電視臺的採訪時表示，本季球隊仍希望能衝擊季後賽，同時希望在2020年的自由市場簽下兩位頂級球星。

目前熱火的戰績是26勝33敗，但近十場他們僅2勝8敗，距離東部第八名的黃蜂有1.5場的勝差。

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《美聯社》的記者Tim Reynolds的報導指出，萊利親自表示熱火本季沒有放棄要進季後賽，同時希望仍保持著一顆希望得到冠軍的心，因為只要進了季後賽就什麼都有可能發生，無論第八種子或是第一種子，只要把自己該做的事情做好，就有機會進到下一輪。

萊利會這麼說就是因為當他在當教練時就有發生過被老八翻船的經歷，他在1999年率領熱火以第1種子進入季後賽，沒想到在第一輪就被第八種子的尼克隊橫掃出局。

但目前熱火需要在僅剩的23場比賽中非常努力才有機會晉級，他們接下來的賽程並不輕鬆，23場中有16場是對上東西區前八強的球隊，無疑是個不小的挑戰。

但另一方面來說，熱火在2020年後擁有非常大的薪資空間，而那一年擁有A.戴維斯（Anthony Davis）、勇士的D.葛林（Draymond Green）和超級新人B.西蒙斯（Ben Simmons）等球星，若能簽到至少一位，就有機會改變東部勢力板圖，所以熱火是有機會在明年脫胎換骨的。

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