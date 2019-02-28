足球》范戴克、馬內梅開二度 利物浦大勝沃特福德

范戴克（右）單場梅開二度。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕英超第28輪，利物浦坐鎮主場迎戰沃特福德，紅軍此役靠著後衛范戴克（Virgil van Dijk）與前鋒馬內（Sadio Mane）雙雙梅開二度，終場利物浦以5：0大勝對手，近8戰保持不敗戰績。

上半場第9、20分鐘，馬內連進2球，幫助紅軍早早取得2球領先。隨後第66分鐘，利物浦前鋒歐利基（Divock Origi）帶球殺入禁區後，右腳射門破網。

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比賽來到第79、82分鐘，沃特福德防線失誤，讓范戴克連續2次頭錘破網，最終利物浦就以5球之差拿下勝利。

值得一提的是，此役紅軍後衛阿諾德（Trent Alexander-Arnold）單場送出3次助攻，也成為英超歷史上完成助攻帽子戲法最年輕的球員。

利物浦贏球後，目前以21勝6平1敗、69積分暫居英超榜首，不過僅領先曼城1分。紅軍下一戰將碰上死敵艾佛頓，力拚穩住英超龍頭。

馬內助球隊早早取得領先。（路透）

阿諾德此役送出3次助攻。（美聯社）

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