MLB》陳偉殷嚴峻考驗來臨 美媒預估他將成假先發

陳偉殷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣左投陳偉殷今天在大聯盟春訓熱身賽首場先發投1.1局就狂失5分，令人擔心調整狀況，美媒指出陳偉殷開季很有可能當假先發，只投1、2局就退場。

《太陽哨兵報》馬林魚隨隊記者Wells Dusenbury今天賽後在推特上指出：「這是很有趣的觀察，球團不會把陳偉殷下放3A，但馬林魚隊上仍有許多資質不錯的年輕投手，我不認為他投得不好的情況下還繼續放他上場是合理的，因為薪水太高（陳偉殷今年年薪是2000萬美元），他現在也沒有交易價值，在這時間點上是沉沒成本，讓他當假先發是最可能的推測。」

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大聯盟少上季開始流行假先發，總教練馬丁利先前受訪時表示，考慮本季也來使用，而馬林魚本季先發輪值本就上演7搶5局面，競爭人選有陳偉殷、伍雷納（José Ureña）、史崔利（Dan Straily）、陳偉殷、李察斯（Trevor Richards）、羅培茲（Pablo López）、艾爾康塔拉（Sandy Alcantara）和史密斯（Caleb Smith）

馬林魚季外也簽下後援投手羅莫（Sergio Romo），他去年在光芒擔任開局投手投了5場。也因此美媒認為，殷仔若沒有好好表現，開季沒辦法成為真先發，而是成為開局投手是合理的預測。

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