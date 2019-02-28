足球》搞笑？熱刺後衛自擺烏龍 直接踢進自家大門（影音）

Kieran Trippier slotting it past his OWN goalkeeper is one of the best own goals you’ll see to date...pic.twitter.com/Tzx5lD6AYo — Mozo Football （@MozoSports） 2019年2月27日

〔體育中心／綜合報導〕英超第28輪焦點大戰，前一戰爭冠失利的切爾西今坐鎮主場挑戰熱刺，藍軍邊鋒佩德羅（Pedro）下半場建功，加上熱刺後衛特里皮爾（Kieran Trippier）免費奉送烏龍球大禮，終場切爾西以2：0擊退熱刺。

下半場第57分鐘，藍軍隊長阿斯皮利奎塔（César Azpilicueta）右路插上後送出一腳直塞，佩德羅帶球殺入禁區後晃開角度，冷靜的小角度抽射破網。切爾西率先打破僵局。

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隨後第84分鐘，特里皮爾發生嚴重失誤，拿球後直接把球往自家球門送，幫助藍軍再下一城，最終切爾西以2球之差，帶走勝利。

除此之外，前一戰與總教練薩里（Maurizio Sarri）發生爭執的主力門將科帕（Kepa Arrizabalaga）此役作壁上觀，改由替補門將卡巴耶羅（Willy Caballero）上陣。對此，薩里表示，「這個決定其實是很簡單的，因為他犯了一個大錯，他要為此付出一些代價。」

切爾西贏球後，目前以53積分暫居英超第6名，落後多賽一場的曼聯2分。而熱刺吞下2連敗，以60積分排在第3位，離冠軍漸行漸遠。

熱刺後衛特里皮爾自擺烏龍。（美聯社）

藍軍邊鋒佩德羅建功。（法新社）

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