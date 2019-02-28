網球》台灣一姊謝淑薇沒贊助 外媒推測跟中國有關？

謝淑薇全身上下沒有贊助。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕台灣一姊謝淑薇目前在世界女單排名第27，女雙排名第17，都是台灣女將最佳。不過，她全身上下都沒有贊助商，讓國外球迷感到困惑。有外媒竟推測，謝淑薇沒有贊助的問題，和中國有關。

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《馬尼拉時報》撰文指出，來自台灣的謝淑薇在2019年賽季表現出色，她不像俄羅斯前球后莎拉波娃（Maria Sharapova）、或是美國名將小威廉絲（Serena Williams）一樣以強力打法聞名，而是用聰明、有趣和狡猾的打法。這種比賽風格不像莎拉波娃和小威廉絲那樣沉悶、無趣。

以目前參加巡迴賽的選手來說，謝淑薇體型較小，像莎拉波娃是6呎2吋（約188公分）的巨人。該文提到，不管比賽輸贏，謝淑薇的打法會讓對手生氣、沮喪，甚至連對手都不情願地欣賞她的截擊小球。此外，謝淑薇是為人所知的雙打專家，擁有兩屆大滿貫賽冠軍，在場上總是帶著微笑打球，不會發脾氣。

謝淑薇全身上下沒有贊助。（資料照，法新社）

但是，謝淑薇卻沒有贊助商，這意味著她身上穿著沒有品牌的上衣、短裙、遮陽帽、腕帶和其他裝備等等，因為沒有大品牌的球鞋製造商，或許連一些網球的製造商都不想讓她穿贊助球衣和使用他們的球。

《馬尼拉時報》推測，謝淑薇沒有獲得贊助的原因，可能和WTA巡迴賽、以及大品牌贊助商不想冒風險，失去數十億美元的中國市場有關。該文指出，中國北京將謝淑薇的家鄉台灣視為中國的一省，想從現今台灣政府統治中「解放」，對於Nike 或 Adidas而言，若贊助給謝淑薇鞋子或短裙，可能會是個很大的賭注。

不過，對於贊助一事，謝淑薇曾透露先前經紀人搞糟風評，現在她也無暇自行處理場外事務。此外，她曾在去年8月在臉書上發文表明不要捐款，「我不需要捐款，感謝大家的好意。」她認為，「我自己參加單雙打雖然不輕鬆，但我很享受還能奔跑，還能吃苦當吃補的日子。過慣了淡泊名利，簡單的日子，我不想生活弄的太複雜麻煩。」

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