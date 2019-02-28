MLB》馬查多怒噴老東家 在金鶯感受不到一點愛

馬查多加盟教士隊。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕明星游擊手馬查多以10年3億美元加盟教士，近日他受訪談及從17歲待到26歲的老東家金鶯隊，坦言：「我在那裡感受不到一點愛。」

2010年，馬查多被金鶯隊在選秀會首輪第三順位選中，2年後登上大聯盟，隔年成為主力先發，7個球季中4度入選明星賽，2度奪得金手套。但去年金鶯打出隊史最爛戰績，季中宣布重建，馬查多被擺上貨架、隨後被交易至道奇，道奇為了得到他一口氣送走5名新秀，而他也幫助道奇連續2年闖進世界大賽。

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這次交易顯然讓馬查多很受傷，在確定與教士簽下10年長約後，他接受《運動畫刊》採訪表示：「金鶯隊在選秀會上選了我，我為這個社區、為巴爾的摩做了許多，但他們並沒有給我愛。去年我在洛杉磯感受到重視，他們為了我放棄許多年輕新秀，展現出我對於他們的意義，是很不可思議的。」

這番話一出可能會嚇到金鶯球迷，不過馬查多所指的顯然是金鶯隊高層。

美媒《NBC Sports》指出，在馬查多去年季中被交易前，金鶯曾與他談過延長合約，但最後告吹，雙方價碼差距只在1000萬美元左右，這對金鶯老闆安格羅（Peter Angelos）來說顯然是小錢，但金鶯仍然不願出，最後還以重建為由把他交易；反倒是還花大錢簽下一壘手戴維斯（Chris Davis），而他簽下肥約後表現奇差無比，因此馬查多才對金鶯高層心生不滿，認為他們根本沒心要留他。

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