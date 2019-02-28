MLB》人人都要投到45歲 小熊海默斯：我要再戰十年！

小熊投手海默斯（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊隊先發投手漢默斯（Cole Hamels）今年在小熊執行了2000萬美元的球員選項後，將走完他六年1億4400萬美元加上球隊選項的最後一年。漢默斯表示，想投到45歲。

漢默斯今年已經35歲，雖然從未成為競逐塞揚獎的熱門人選，但他先前在費城和遊騎兵每一年都繳出非常穩定的成績，從登上大聯盟開始，已經年年都有八勝以上的成績，同時在他十三年的生涯中，只有四年沒有拿下十勝，而他去年在190又3分之2局繳出9勝12敗，防禦率3.78的成績。

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MLB官網的記者Mark Feinsand報導指出，漢默斯並沒有本季打完就退休的計畫，他希望自己能像莫耶（Jamie Moyer）一樣投到45歲。

漢默斯擁有很棒的13年生涯，他在2008年幫助費城拿下世界大賽冠軍，同時入選4次明星賽，生涯累積了156勝和2415次的三振，若他能保持健康如他所說再投10年的話，他十分有可能成為名人堂的熱門人選之一。

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