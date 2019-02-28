足球》阿奎羅登英超進球王！ 助曼城勝西漢姆聯

進球後相當興奮的阿奎羅（圖左）。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕英超豪門曼徹斯特城隊（Manchester City）今日於主場迎戰西漢姆聯（West Ham United），曼城靠著阿根廷前鋒阿奎羅（Sergio Agüero）一記12碼罰球破門，曼城終場以1：0勝出，英超積分僅1分落後給龍頭利物浦，阿奎羅靠這顆入球，目前18顆進球暫居英超第一的位置。

開賽第五分鐘，比利時中場大師德布勞內（Kevin de Bruyne）在右路一記傳中球，中路無人盯守的B.席爾瓦（Bernado Silva）接獲球後踢向球門，可惜球中立柱彈出，未能幫助球隊首開紀錄，上半場曼城掌握大多進攻機會，但皆未能破門，半場比分0：0。

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下半場比賽第59分鐘，B.席爾瓦在禁區內被犯規，替曼城獲得一顆寶貴的12碼罰球機會，阿奎羅沒浪費這次機會，踢進本場比賽唯1球，而西漢姆聯整場在進攻受限至曼城的強大持球能力，僅有少許的零星攻勢，防守端則是不斷被曼城轟炸，終場曼城1：0獲得勝利，在英超賽場上與利物浦的競爭持續白熱化。

曼城在這場勝利之後，目前積分68分，僅僅落後給剛在主場以5：0血洗瓦特福（Watford）的利物浦（Liverpool）1分積分，英超冠軍之爭還有得看，而目前曼城正朝向史無前例的四冠王之路邁進，在先前已拿下今年第一座冠軍─英格蘭聯賽盃的曼城，現階段尚有三線作戰，包括英超聯賽、英格蘭足總盃，以及歐冠盃。

本場賽事曼城控球時間比來到75.5%，留給西漢姆聯僅24.5%的控球時間，射門次數兩隊差距極大，曼城20次射門遠多於西漢姆聯的2次，射正次數則是曼城7：1西漢姆聯。

曼城球員和前主帥佩萊格里尼（Manuel Pellegrini）致意。（法新社）

輸球相當落寞的西漢姆聯球員。（法新社）

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