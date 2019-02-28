NBA》湖人沒救了？皮爾斯建議剩下比賽讓詹皇養老

前塞爾提克球星皮爾斯。（資料照。法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前塞爾提克球星皮爾斯（Paul Pierce）最近在《ESPN》的節目上表示，湖人本季進入季後賽的機會越來越渺茫，應該讓詹姆斯（LeBron James）在接下來的比賽都乾脆關機不上場。

皮爾斯在節目中提道：「如果我是湖人隊，接下來的比賽我乾脆讓詹姆斯都關機不上場，說真的，他老了，你看看他，即使得到大三元球隊仍然無法取勝。」詹姆斯去年與湖人簽下4年1.54億美元，就算今年球季進不了季後賽，後面還有3年可以拼。

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湖人近期戰績慘淡。（資料照。法新社）

不過知名體育記者史密斯（Stephen A. Smith）對此言論感到非常不滿，並表示 : 「詹姆斯的年薪是多少？3500萬美元（約10億台幣），湖人還有22場比賽，還在爭搶季後賽席位，而皮爾斯要世界最好的球員休養不比賽？」

詹皇在去年已滿34歲，本季曾因腹股溝傷勢休養了一個月，湖人在詹姆斯缺席的18場比賽裡吞下了12敗，但湖人的戰績並沒有在他傷癒回歸後好轉，目前排名西部第11。

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