MLB》紅襪捕手三選一？ 開季可能交易其中一人

瓦茲奎茲（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕目前紅襪的名單中有三名捕手，美媒《NBC Boston》的報導指出，紅襪隊非常有可能在開幕戰前交易目前隊上三位捕手的其中一位。

紅襪棒球事務部總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）受訪時表示，開幕戰紅襪的名單裡只需要兩位捕手，他提到：「我原本希望能在春訓前就完成所有陣容的調整，目前似乎還有一些調整的空間。但我不會去擔心那些無法掌控的事情。」

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瓦茲奎茲（Christian Vazquez）是去年季後賽球隊的主戰捕手，他不但是三個捕手裡防守最好的，同時他的打擊表現也比另外兩個捕手好上一些，上一個賽季繳出2成57的打擊率，另外兩位捕手里昂（Sandy Leon）僅1成77，史威哈特（Blake Swihart）則是2成29。

史威哈特的經紀人在上個賽季就曾希望球隊把他交易出去，所以他非常有可能是紅襪總管選擇交易的人選之一。

史威哈（資料照，法新社）

但今年自由市場身為買家的球隊大多不太需要補手，同時市場上還有像是馬度納多（Martin Maldonado）這樣的資深捕手無人簽約，而需要捕手的費城人則是早已透過交易換來了瑞爾穆托（J.T. Realmuto）這樣的大物。

這代表唐布洛斯基想把捕手交易出去的想法不會這麼容易實現，而紅襪也不能選擇把里昂和史威哈特下放，因為兩者的下放選擇權早已用完。

唐布洛斯基12月時表示：「他們都沒有下放選擇權了，但我們也不打算什麼都拿不到就放他們走。」還剩下一個多月就要開季，要看到紅襪隊成功的進行交易可能要再多等一段時間。

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