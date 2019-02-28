NBA》魏德神奇三分 讓勇士相隔10年再嚐絕殺（影音）

#4thQuarterFlash DwyaneWade scored 10 points in regulation to help hold off the Champs! pic.twitter.com/W9GOHrzg1N — Miami HEAT （@MiamiHEAT） 2019年2月28日

〔體育中心／綜合報導〕熱火37歲老將魏德（Dwyane Wade）今天面對衛冕軍勇士之戰，他在剩下0.8秒投進絕殺三分，幫助球隊以126：125氣走對手。根據《ESPN》指出，勇士上一次被對手絕殺，已經是2009年的時候。

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魏德在比賽最後關頭接到球，要從三分外線出手，被勇士球員貝爾（Jordan Bell）賞火鍋，但魏德趕緊接到球，順手一丟投進打板三分絕殺對手，全場觀眾欣喜若狂。

《ESPN》指出，這是魏德近10年來的第1次、生涯第5次絕殺對手。此外，上次勇士被對手絕殺已經是2009年1月23日的時候，當時是被人在騎士隊的詹姆斯（LeBron James）絕殺。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後表示，「魏德投進一顆令人不敢置信的投籃。」他說，魏德一出手就感覺會進。

熱火37歲老將魏德投進絕殺三分。（今日美國）

熱火37歲老將魏德投進絕殺三分。（今日美國）

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