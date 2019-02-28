MLB》魏德漂亮Play騙過裁判 漏接瞬間變美技（影音）

魏德。（資料照，法新社）



〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓開始，大家都在找手感和調整狀態，沒想到裁判也還在調整自己的狀態。

今天春訓於雙城對上費城人的比賽中，出現了裁判受騙的畫面。比賽中費城人的金格利（Scott Kingery）打向右外野的一個界外飛球，雙城隊的右外野手魏德（LaMonte Wade）撲向那球，而看似美技沒收，在經過影片重播後發現，其實是彈到地上被他迅速的收到手套，成功騙過裁判。

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魏德在這次假接殺後反應非常快，一起身就迅速的把球交給了場邊的球迷，讓裁判認為這就只是一個普通的接殺而已。

Diving "catch." #MNTwinsST pic.twitter.com/zk3Kvo50nN — Minnesota Twins （@Twins） 2019年2月27日

雖然這一球發生後，費城人的總教練總教練卡普勒（Pete Gabe Kapler）馬上向裁判抗議，但因為春訓並沒有電視輔助判決的關係，這個誤判沒有辦法被證實，卡普勒只能摸摸鼻子認栽，媒體們紛紛表示這是春訓歷史上最厲害的一次騙術。

然而這並不是第一次有球員成功騙過裁判的眼睛，去年球季大都會的三壘手佛雷澤（Todd Frazier）就曾用過場邊的海綿球來欺騙裁判自己有成功接殺，在當時也引起非常多球迷的討論。

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