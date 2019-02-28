NBA》哈登三分不準照砍30分 火箭擊落黃蜂喜收三連勝

哈登此戰攻下30分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕哈登（James Harden）上一場終結連續32場得分超過30分的紀錄之旅，今日在火箭作客夏洛特的比賽中，三分手感依舊冰冷，11投僅中1，不過還是砍下全隊最高30分並傳出7次助攻，帶領火箭以118：113擊敗黃蜂，取得三連勝。

保羅得到17分10助攻。（法新社）

火箭在第一節便投進6顆三分球，首節灌41分並取得8分領先，但到了第二節手感降溫，單節得21分，讓黃蜂逮到機會在此節將比分反超前。但火箭僅咬比分，在第三節剩不到一分鐘時打出一波7：0的攻勢追至1分差。

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進入決勝節，黃蜂有三分多鐘的時間未有分數進帳，讓火箭以13：0的攻勢反超比數，並將領先擴大至10分。

黃蜂在剩下兩分多鐘時將落後追至3分，但沃克（Kemba Walker）的三分失手葬送了追平的機會，哈登在黃蜂的犯規戰術後穩穩罰進兩球，終場火箭便以118：113擊敗黃蜂，取得三連勝。

卡培拉繳出23分10籃板雙十數據。（美聯社）

火箭卡培拉（Clint Capela）得到23分，並抓下生涯新高的17籃板，保羅（Chris Paul）拿下17分10助攻。黃蜂方面，沃克砍下全場最高35分，蘭伯（Jeremy Lamb）板凳出發得到18分14籃板的雙十表現。

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