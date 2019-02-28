足球》兵工廠血洗柏恩茅斯 保住英超前四

兵工廠血洗伯恩茅斯保住英超前四位置。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕英超第28輪賽事，兵工廠（Arsenal）今日於主場迎戰伯恩茅斯（Bournemouth），本場回歸神勇表現的厄齊爾（Mesut Özil）貢獻1球1助攻，姆希塔良（Henrikh Mkhitaryan）攻下1球外加2次助攻，靠著前場雙星助拳下，槍手終場5：1血洗伯恩茅斯，保住英超第4的位置。

比賽第4分鐘由德國中場厄齊爾率先破門，替兵工廠先馳得點，比賽第27分鐘是由厄齊爾與姆希塔良的精采小組配合，厄齊爾一記右路橫傳球，姆希塔良在門將出擊失敗後獲得空門機會直接射門得手，比分改寫至2：0，比賽第30分鐘伯恩茅斯靠著莫錫（Lys Mousset）追回一球，半場結束兵工廠以2：1暫時領先。

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下半場的比賽，兵工廠持續發揮強大的進攻火力，比賽第47分鐘科斯切爾尼（Laurent Koscielny）及第59分鐘的奧巴梅洋（Pierre-Emerick Aubameyang）雙雙破門成功，幫助兵工廠再下兩成4：1大幅領先伯恩茅斯

比賽第77分鐘，槍手的中場拖雷拉（Lucas Torreira）在禁區外被犯規，幫助兵工廠獲得一顆禁區外自由球，法國前鋒拉卡傑特（Alexandre Lacazette）直接將這次自由球開進門框裡，最終兵攻廠以5：1大勝伯恩茅斯。

奪下這場勝利後，兵工廠目前在各項賽事取得3連勝，英超積分也以56分暫居第4，領先第5的曼聯（Manchester United）1分積分，落後第3且今日輸球的熱刺（Tottenham Hotspur）僅4分差，而下一場賽事兵工廠將於本週末作客直接迎戰死對頭熱刺，這場排名加世仇之爭勢必會上演一場激烈的戰役。

本場賽事控球時間比為兵工廠的64.7%優於伯恩茅斯的35.3%，兵工廠有16次射門機會，伯恩茅斯則有13次，射正次數比則是兵工廠6：5伯恩茅斯。

回神的厄齊爾本場比賽表現相當優異。（路透社）

今日貢獻1球2助攻的大功臣姆希塔良（圖左）和厄齊爾慶助進球。（歐新社）

今日斬獲一球的奧巴梅洋。（歐新社）

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