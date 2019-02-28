NBA》厄文空砍31分 綠衫軍苦吞4連敗

里拉德全場砍下33分7籃板，率隊奪5連勝。（ USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者今客場迎戰塞爾提克，當家後衛里拉德（Damian Lillard）全場砍下33分7籃板，其中第三節大爆發拿下15分，成為致勝關鍵，終場拓荒者以97：92擊敗塞爾提克，成功收下5連勝，而綠衫軍主控厄文（Kyrie Irving）雖然拿下全隊最高31分，但球隊苦吞4連敗。

半場打完，雙方緊咬比分，拓荒者暫時以43：42領先。易籃後，拓荒者打出一波12：2攻勢，將比分拉開近雙位數。第三節中後段，里拉德遠投近切，頻頻砍分，加上0.3秒命中壓哨2分球，拓荒者帶著10分領先進入第四節。

請繼續往下閱讀...

厄文空砍31分。（ USA TODAY Sports）

比賽來到決勝節，綠衫軍發起反攻，後衛史馬特與布朗連拿10分，助球隊追到僅2分差。不過拓荒者前場的攻勢來得很快，在中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）的率領下連得6分，隨後里拉德又投進中距離穩定軍心。儘管綠衫軍苦苦追趕，最終仍以5分差不敵拓荒者。

拓荒者除了里拉德的好表現外，前場的諾基奇與前鋒哈克雷斯（Maurice Harkless）合砍33分16籃板，後衛麥考倫（CJ McCollum）則挹注14分。綠衫軍方面則以厄文的31分為最佳，塔圖姆14分，哈佛德、史馬特各13分。

諾基奇此役貢獻16分6籃板。（ USA TODAY Sports）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/