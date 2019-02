NBA》0.8秒飆進三分球！魏德助熱火絕殺勇士（影音）

魏德上演超刺激絕殺。(美聯社)

〔記者粘藐云/綜合報導〕熱火今在主場迎戰勇士, 上半場火力全開,領先超過20分,決勝時刻雖遭灣區大軍超前,但魏德(Dwyane Wade)挺身而出,發揮老將價值,飆進壓哨三分球,助熱火成功以126:125絕殺勇士。

