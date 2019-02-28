NBA》0.8秒飆進三分球！魏德助熱火絕殺勇士（影音）

魏德上演超刺激絕殺。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕熱火今在主場迎戰勇士， 上半場火力全開，領先超過20分，決勝時刻雖遭灣區大軍超前，但魏德（Dwyane Wade）挺身而出，發揮老將價值，飆進壓哨三分球，助熱火成功以126：125絕殺勇士。

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勇士卡森斯（DeMarcus Cousins）今缺陣，熱火在上半場火力全開，拿下74分，一度領先達到23分，易籃後，勇士逐漸找回外線手感，柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson）輪流在三分線外開火，僅剩個位數落後。

決勝節倒數1分07秒，杜蘭特飆進三分球遭犯規後，完成4分打，加上貝爾（Jordan Bell）罰球兩罰俱中，勇士要回領先；最後13秒，魏德投進三分球，熱火僅以1分落後，且採取犯規戰術送杜蘭特上罰球線，不過2罰僅1中，雙方2分差距，魏德最後0.8秒飆進壓哨三分球，成功絕殺勇士。

勇士K.湯普森攻下全隊最高36分，杜蘭特29分次之；熱火全隊飆進18顆三分球，後衛卓吉奇（Goran Dragic）傷癒歸隊後的第3戰，今替補上陣攻下27分，投進絕殺球的魏德進帳25分。

魏德全場轟下25分。（美聯社）

魏德爆扣。（USA TODAY Sports）

魏德爆扣完落地一笑。（美聯社）

湯普森（右）36分白搭。（美聯社）

柯瑞（右）攻下24分。（美聯社）

投進絕殺球的魏德激動慶祝。（USA TODAY Sports）

投進絕殺球的魏德激動慶祝。（USA TODAY Sports）

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