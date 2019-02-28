NBA》馬刺久違主場出賽 退活塞止三連敗

艾德瑞吉（圖左）單打葛瑞芬（圖右），兩大明星前鋒的對決。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕賽前正逢3連敗的馬刺於主場迎戰正值3連勝的活塞，馬刺靠著艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）攻得24分及德羅森（DeMar DeRozan）貢獻17分13籃板的優異表現下，終場105：93擊退來訪的活塞，這是馬刺睽違25天後首度回到主場出賽，結束漫長的客場之旅後，以一場重要的勝利來終止近期的3連敗。

馬刺一開賽的三分球神準，前7投中5，一度建立12分領先，隨後活塞一波17：4的攻勢反倒48：47取得1分領先，馬刺在這得分乾旱期共發生了5次失誤，半場結束馬刺以51：48些微差距領先活塞。

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義大利老將射手貝利納里（Marco Belinelli）在第三節的關鍵表現讓馬刺擴大領先優勢，單節27：19，第三節結束馬刺以78：67暫時領先活塞，第四節剩下2分21秒時，再靠著馬刺中鋒博爾特（Jakob Poeltl）賞給活塞的明星球員卓蒙德（Andre Drummond） 一記關鍵火鍋鎖定勝局，最終馬刺以105：93活塞，拿下重要的一場勝利，終止近期的3連敗。

馬刺陣中以艾德瑞吉的24分最佳，有兩名球員達到雙十的表現，分別是德羅森貢獻17分13籃板以及博爾特所斬獲的11分14籃板，至於貝利納里3分球4投中3高命中率的表現，則是全場攻下17分，這場比賽馬刺全隊點點開花，共6人得分上雙。

活塞球員得分則是以R.傑克森（ Reggie Jackson）的22分最高，另外葛瑞芬（ Blake Griffin）補上17分7籃板7助攻的全能表現，中鋒卓蒙德雖只攻下10分，但抓下17籃板的表現也是相當不錯。

馬刺先前的8連客場之旅，以1勝7敗作收，是本季最大的低潮期，至於活塞在賽前則是近況極佳，近8場比賽贏下7場，另外值得一提的是，包括這場比賽，活塞已經在馬刺主場吞下4連敗，前一次贏球要回溯至2015年1月6日。

攻下17分13籃板的德羅森（圖左）。（美聯社）

卓蒙德被博爾特賞了一記關鍵的火鍋。（今日美國）

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