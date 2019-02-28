MLB》釀酒人一口氣簽3個中國人 152公里火球男備受期待

中國火球男趙倫。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人宣布一次簽下趙倫、伊健和寇永康等3名年僅18歲的中國球員，昨天舉行簽約儀式，也成為擁有最多中國球員的大聯盟球隊，3人在簽約儀式上一致喊話，希望能成為中國首位登上大聯盟殿堂的棒球選手。

3人都是2001年出生，趙倫和伊健是投手、寇永康則是內野手，其中趙倫身高178公分，國小六年級時第一次接觸到棒球，17歲時最快球速就有152公里，未來性受到看好。

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大聯盟自2007年正式進入中國市場，先後在無錫、常州、南京這三地設置棒球發展中心，除了釀酒人的這三位新秀外，還有金鶯許桂源、海盜宮海城、紅襪強巴仁增、費城人王洋，中國一共從發展中心輸出7名新秀到小聯盟打拼。

大聯盟國際事務副總裁史莫爾（Jim Small）在簽約記者會上表示：「未來希望他們能成為棒球運動在中國推廣的大使，讓越來越多的中國觀眾了解並愛上棒球運動。」

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