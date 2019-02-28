NBA》東契奇砍26分 獨行俠扳倒溜馬終止五連敗

東契奇展現全能身手。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今日於主場迎戰溜馬，東契奇（Luka Doncic）展現全能身手，拿下全場最高26分另帶10籃板7助攻，獨行俠全隊有3人得分至少20分，以110：101擊敗溜馬，終止五連敗。

獨行俠前三節打完領先1分，進入決勝節，溜馬雖有追平比數，但始終無法超前，獨行俠在比賽最後6分鐘內投進6顆三分球，並在剩下40.2秒時靠著東契奇的三分，取得9分領先奠定比賽勝負，終場便以110：101擊敗溜馬，終止五連敗。溜馬則吞下二連敗。

請繼續往下閱讀...

布朗森（Jalen Brunson）攻下生涯新高的24分傳出5次助攻，小哈達威20分4籃板，今日諾威斯基（Dirk Nowitzki）在40歲以來首度在主場先發，得到11分5籃板。

溜馬方面，波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）攻下全隊最高22分4籃板，今日對上前東家的麥休斯（Wesley Matthews）拿下20分3籃板。

諾威斯基今日在主場先發。（今日美國）

小哈達威今日攻下20分。（美聯社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/