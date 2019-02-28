NBA》超級新秀楊恩、柯林斯合砍70分 老鷹延長賽宰灰狼

老鷹超級新秀T.楊恩（右）賽後和卡特（左）擁抱。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹今天在主場和灰狼廝殺到延長賽，靠著超級新秀T.楊恩（Trae Young）36分、以及J.柯林斯（John Collins）砍進34分，幫助老鷹在延長賽以131：123獲勝。

老鷹在第三節一度落後13分，但J.柯林斯這時跳出，末節砍進18分，加上T.楊恩在剩下20.6秒投進追平分，雙方118：118打進延長賽。

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延長賽中，老將卡特（Vince Carter）投進三分，班貝瑞（DeAndre' Bembry）連拿4分，老鷹打出7：0攻勢，灰狼湯斯（Karl-Anthony Towns）連拿5分追至2分差。這時班貝瑞再得2分，延長賽他拿了6分，灰狼之後採取犯規戰術，老鷹罰球也穩穩把握住，終場以8分之差贏球。

T.楊恩今砍36分、10助攻、8籃板的表現，他成為自1976-77球季以來，第三位新人連續兩場都有至少35分5助攻的表現。前兩人是艾佛森（Allen Iverson）、「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）；老鷹其他球員方面，J.柯林斯有34分8籃板，卡特17分，班貝瑞16分。

灰狼方面，湯斯37分、抓下18籃板，A.威金斯（Andrew Wiggins）21分，羅斯（ Derrick Rose）18分，奧柯吉（Josh Okogie）。

老鷹超級新秀T.楊恩今天砍36分。（美聯社）

老鷹J.柯林斯砍34分。（美聯社）

老鷹班貝瑞。（美聯社）

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