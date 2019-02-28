NBA》杜蘭特夏天恐離開勇士 球衣降75％大拍賣

2019/02/28 15:23

杜蘭特。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕杜蘭特（Kevin Durant）離開勇士幾乎成定局？美國媒體「《NBC體育」報導，杜蘭特的球衣目前正以大降價75％出售，有可能是杜蘭特將轉戰尼克的傳聞不斷，因此受到影響。

杜蘭特在2016年季後轉戰勇士，連續兩年打敗騎士，奪得總冠軍，本季要挑戰三連霸。而杜蘭特則是連兩季都拿到總冠軍賽MVP。

《美國雅虎》指出，目前杜蘭特的球衣從一件110美元，降價至僅27.50美元，對於連兩年奪總冠軍賽MVP、甚至有可能連三年獲得此獎項的超級巨星來說，可說是大拍賣。

此外，先前有外媒邀請專家團預測，64％的人預測杜蘭特會去尼克。杜蘭特本季平均繳出27.5分、7籃板、5.8次助攻。

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