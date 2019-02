NBA》杜蘭特夏天恐離開勇士 球衣降75％大拍賣

杜蘭特。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕杜蘭特(Kevin Durant)離開勇士幾乎成定局?美國媒體「《NBC體育」報導,杜蘭特的球衣目前正以大降價75%出售,有可能是杜蘭特將轉戰尼克的傳聞不斷,因此受到影響。

杜蘭特在2016年季後轉戰勇士,連續兩年打敗騎士,奪得總冠軍,本季要挑戰三連霸。而杜蘭特則是連兩季都拿到總冠軍賽MVP。

《美國雅虎》指出,目前杜蘭特的球衣從一件110美元,降價至僅27.50美元,對於連兩年奪總冠軍賽MVP、甚至有可能連三年獲得此獎項的超級巨星來說,可說是大拍賣。

此外,先前有外媒邀請專家團預測,64%的人預測杜蘭特會去尼克。杜蘭特本季平均繳出27.5分、7籃板、5.8次助攻。

